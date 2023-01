Terras: Eesti peab olema valmis kaitsekulusid kahekordistama

«Sel aastal suurenevad kaitsekulud on samm õiges suunas, kuid peame olema valmis panustama riigikaitsesse kaks korda rohkem vahendeid. Venemaa kasuks jääb alati arvuline ülekaal, mistõttu peame tegema kõik endast oleneva, et Eesti kaisevägi ja Kaitseliit oleksid vastasest parema väljaõppe, motivatsiooni ja parema varustusega. Samal ajal tuleb liikuda edasi laiapindse riigikaitse kontseptsiooniga ning suurendada liitlaste kohaolu Eestis. Meil on ainult üks Eesti riik ning peame selle eest võitlema!» toonitas Terras.