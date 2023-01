Harjumaal on endiselt elektrita üle 1000 kliendi

Elektrilevi katkestuste kaardilt on näha, et enim elektripuuduses kliente on Saue vallas Haiba ja Ruila kandis, kus on aktiivsete katkestuste tõttu elektrita üle 600 kliendi. Olukord ei ole teps mitte parem ka Anija vallas Kehra lähistel, kus on üle 300 kliendi, kes ootavad pikisilmi elektriühenduse taastumist. Elektrilevi prognoosi järgi peaks seal ühendus taastuma homme õhtuks.