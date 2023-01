FOTOD JA VIDEO ⟩ Edgar Savisaar saadetakse riiklike austusavaldustega viimsele teele

Savisaare puhul soovis tema perekond riiklike austusavaldustega matust. Kas see oli lahkunu enda või tema perekonna soov, seda riigikantselei ei tea.

Neljapäeval saab veel kaastunderaamatusse sissekandeid teha. See on avatud Estonia kontserdimajas. Avatud on ka elektrooniline kaastunderaamat aadressil valitsus.ee/kaastunne (kuni neljapäeva südaööni).