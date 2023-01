Peterson: kõikide ravimite käibemaks võiks olla viis protsenti

Hinda puudutavad sammud on juba ette võetud. Nimelt jõudis riigikokku eelnõu, mille järgi soovitakse eksperimentaalravimid (vähiravimid) käibemaksu alt välja võtta või vähendada maks viiele protsendile. «Meie maja (sotsiaalministeerium – toim) on seisukohal, et kõik ravimid võiksid praeguse üheksa protsendi asemel taas olla maksustatud viie protsendiga. See omakorda parandab kättesaadavust ja laiendab võimalust haigekassal võtta kiiremini töösse kallimaid artikleid,» selgitas Peterson.