Edgar Savisaar saadetakse täna riiklike austusavaldustega viimsele teele

Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed rääkis Postimehele, et kuivõrd matus on alati seotud konkreetse isikuga, riiklike matuste korraldamise ühtset korda Eestis ei olegi. «Küll on aga Eesti riigi ligi 105 aasta pikkusesse aega mahtunud palju riiklikult oluliste isikute matuseid, sealhulgas ümbermatmisi,» lisas Uiboaed.