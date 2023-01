Läinud aasta pikim arheoloogiline leid jõudis muinsuskaitsjateni Saaremaalt

Keti, mis koosneb rõngastest ja neljakandilistest vahelülidest, mida arheoloogide keeles ka kuudisekujulisteks vahelülideks nimetatakse, teeb eriliseks asjaolu, et see on pea tervikuna säilinud. Sarnaseid rõngaid ja lülisid leitakse arheoloogilises materjalis sageli, kuid enamasti eraldi või väiksemate ketifragmentidena.