OTSE POSTIMEHEST ⟩ Hõbemägi: seekord tuleb valimistel eelkõige muretseda Eesti kestmajäämise eest

Priit Hõbemägi: Erakondade eesmärk on ju pääseda võimule. Neil on mingisugused ideed, mida nad tahavad hakata inimeste peal katsetama, ja need inimesed oleme meie. Selleks et seda teha, vajavad nad võimu. Just seepärast tasub olla ettevaatlik ja võib-olla isegi natuke umbusklik nende poliitikute suhtes, kes tahavad sinu peal oma ideid proovida, näiteks kuidas sa saad hakkama selle maksusüsteemiga, mida nad sulle pakuvad, või kuidas tulla toime tervishoiusüsteemiga, mille nad on välja mõelnud. Ajakirjandus paraku on teinud selle vea, et on lasknud end juhtida poliitikute poolt välja pakutud ideedest.

Aivar Reinap: Kui üldiselt on maailmas liigutud sinnapoole, et konkreetsed parteid seisavad konkreetse maailmavaate eest ja me teame, kuidas nad mingitel hetkedel käituvad, siis Eesti parteide puhul ei tea kunagi, kuidas mingi partei käitub. Nii võib täiesti konservatiivne partei tulla välja väga liberaalsete ettepanekute ja sammudega ning vastupidi.

Milline on siiski nende valimiste võtmeküsimus, kas sõda ja kuidas selle tagajärgedega toime tulla?

Priit Hõbemägi: Mõned erakonnad saavad aru, millises olukorras on maailm ja millises olukorras on Eesti. Paraku osa erakondi ei saa sellest absoluutselt aru ehk nad väldivad kõige olulisemat küsimust.