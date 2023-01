Karis kuulutas perehüvitiste seaduse välja

«Kuulutan seaduse välja, sest riigikogu kõrvaldas sätte, mis tekitas vastuolu põhiseadusega. Ent meenutan, et Eesti Vabariik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Praegu rõhutan eriliselt sõna õiglus,» ütles Karis seaduse väljakuulutamise järel tehtud avalduses.

Karis märkis, et tema, kes ma on koos abikaasaga üles kasvatanud kolm last, näeb ebaõiglust ühe ja kahe lapsega perede nii erinevas toetamises, nagu see on sätestatud kehtima hakkavas perehüvitiste seaduses.