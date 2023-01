Tehniline rike lõi Elroni rongiliikluse uppi

Elroni kodulehel on kella 18 seisuga kirjas, et hilinevad samuti ka õhtused Tallinn-Paldiski ja Narva-Tallinn rongid.

«Meil on väga kahju, et paljud reisijad ei saanud täna soovitud sihtkohta õigeaegselt ja teavitame, et piletiraha saavad tagasi kõik, kelle reis hilines enam kui 30 minutit, täites kodulehel tagastusvormi: https://elron.pilet.ee/et/tagastus,» märkis Elron, paludes tekkinud olukorra pärast vabandust.