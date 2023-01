Kuhu kaovad puuetega inimesed? «Tunnen, et sotsiaalkindlustusamet mõnitab mind»

Puude tuvastamisega seonduvad probleemid on EPIKoja poole pöördumiste pinnalt olnud probleemiks juba paar aastat ning seda nii laste kui ka tööealiste sihtgrupiga seonduvalt. (Ratastoolis elanik ei pääse vannituppa. Foto on illustreeriv.)

Eesti puuetega inimeste koda möönab, et puuetega inimeste statistiline arv küll väheneb, samas jõuab nendeni palju inimesi, kes peavad võitlema selle eest, et endale rahuldav puude raskusaste saada. Sotsiaalkindlustusamet sõnab vastu, et kõik protsessid on alati inimesepõhised.