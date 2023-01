Pühapäeval tuleb arvestada tuisuste teeoludega, tulla võib ka jäävihma

Ilmaprognoosi kohaselt on täna pilves selgimistega ilm. Lääne poolt tulev sadu laieneb päeva jooksul üle Eesti. Mitmel pool sajab lund ja on pinnatuisku. Lääne-Eesti saartel ja rannikul tuleb ka lörtsi ja vihma, on jäävihma oht. Õhu- ja teetemperatuur tõuseb aeglaselt, kuid jääb miinuspoolele.