Tallinnas hukkus korteritulekahjus naine

Päästetööde juhi sõnul puudus korteris töökorras suitsuandur ning esialgsed andmed viitavad, et tulekahju võis alguse saada hooletust suitsetamisest. Täpne tekkepõhjus on selgitamisel.

Suitsuandur on kriitilise tähtsusega

Päästeamet tuletab meelde, et töökorras suitsuandur aitab avastada tulekahju selle algfaasis ning annab võimaluse hoonest ohutult väljuda. Samuti on alates 2022. aastast kohustuslik hoonetes, kus on tahkeküttel küttekolded, vingugaasi anduri olemasolu.

Alanud aastal on tulekahjudes hukkunud juba 3 inimest, eelmisel aastal kaotas põlengute tõttu elu 49 inimest.