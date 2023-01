Brasiilia politsei võttis rahvahulgalt valitsushooned tagasi

Viimastel andmetel on kord taastatud ka presidendipalees ja ülemkohtus.

Brasiilia justiitsminister Flavio Dino kinnitas, et olukord on kontrolli all ja mõistis hukka sissetungi käigus aset leidnud vandaalitsemise ja rüüstamise, mille tagajärgede kõrvaldamiseks kulub tema sõnul kuid.