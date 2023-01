Ilmar Raag kandideerib Parempoolsete nimekirjas riigikokku

«Eesti läheb mulle väga korda ja nüüd, kus seisame vene impeeriumi rahutuse ja ambitsioonide tõttu pikema julgeolekukriisi lävel ning Eestit ootavad ees keerulised valikud, ei saa ma teisiti, kui pean aktiivsemalt panustama,»“ rääkis Ilmar Raag. «Kuna Parempoolsed ei ole massipartei, siis ei pea me iga hinna eest kõigile meeldima ja võime selle asemel esitada ka ebapopulaarseid, kuid vajalikke lahendusi. Ma usun, et see ongi meie ülesanne.»

«Parempoolsetesse koonduvad eri elualade tipud, kes hoolivad Eestist ja on valmis andma oma kogemuse Eesti teenistusse. Ilmar Raagi tundlik sotsiaalne närv on pannud ta tegema valusaid filme, juhtima kommunikatsioonikriise, tegutsema julgeolekuvaldkonnas ja Kaitseliidus ning abistama Ukrainat,» rääkis Parempoolsete esimees Lavly Perling.

«Seesama sotsiaalne närv on Ilmari toonud Parempoolsetesse ja meil on au koos temaga siit edasi minna. Poliitika ei tohi olla eebenipuust torn või suletud kapsel, kuhu lihtsurelike hääled ei kostu. Kõik me esindame inimesi, kellel on päris mured ja vajadused. On oluline, et kõik riigikogu liikmed oleksid seotud ka mõne poliitikavälise erialaga ning end seal tõestanud. Seda Ilmar Raag kahtlemata on,» ütles ta.

Ilmar Raag seisab poliitikas ennekõike julgeoleku, elanikkonna turvalisuse, vabatahtlike kaitseorganisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga seotud teemade eest. Raag lubab, et jätkab kodanikuühiskonna kaudu Ukraina toetamist ka siis, kui osutub valituks riigikokku. Samuti ei loobu Ilmar Raag loomingulisest tegevusest, vaid kavatseb järgmise nelja aasta jooksul teha vähemalt ühe uue filmi.

«See, kuidas Eesti jõuab käesoleva sajandi lõpule, otsustatakse järgneva 10 aastaga. Eesti muutub paratamatult, aga selles tulevikus on meil kõigil ka võimalused, kui me täna aega ei raiska aega pea liiva alla peitmisega,» lisas Ilmar Raag. «Annan end nende valijate teenistusse, kes teavad, et muudatused on paratamatud, aga me tuleme neist läbi. Nii, et Eesti jääb vabaks, meie riik jääb austama iga inimese vabadusi ja majanduses toimib aus konkurents.»