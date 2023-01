Uuring: suurem osa toetab riigimetsa raiemahu vähendamist

Samuti näitab uuring, et 77 protsenti eestimaalastest pooldab riigile kuuluva tulundusmetsa majandamist püsimetsana.

Riigimetsa raiemaht on praegu ligi neli miljonit tihumeetrit aastas ning valdavaks raieviisiks tulundusmetsas on uuendusraie ehk eelkõige lageraie. Püsimetsandus võimaldaks saada riigimetsast tulu pika aja vältel nõnda, et säiliks metsale omane ilme, elurikkus ning inimestele olulised kodumetsad.