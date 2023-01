Postimehe veebiportaal on tegemas innovatsioonihüpet - kuus näidet, mis seda kinnitavad

3. Postimees on teinud personaliseerimise vaates lähiaja kõige suurema arenguhüppe. See tähendab, et Postimehe lugejad saavad üldisele uudistevoole lisaks väga suures mahus spetsiaalse valiku lugusid, mis on mõeldud just konkreetsele lugejale. Täna toimiv ja pidevalt reaalajas uuenev Postimehe “Soovitame lugeda” valik täidab juba oma eesmärki - lugejateni jõuab just see, mis on kõige olulisem ning samas meelepärasem.