Õiguskomisjon andis jõuametite juhikandidaatidele õnnistuse

«Kõik kolm kandidaati on suure kogemuse ja missioonitundega ning valmis oma asutuse eest vastutust võtma,» lausus õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof (SDE). «Seetõttu otsustas komisjon toetada neile peadirektori ametikoha usaldamist.»

Kõigi kolme asutuse peadirektori ametiaeg on viis aastat.

PPA peadirektori kandidaat Belitšev töötab praegu PPA peadirektori asetäitjana piirivalve alal. Tal on töökogemus ka kodakondsus- ja migratsiooniametist. Tema töö on olnud seotud migratsioonivaldkonna ja piirivalvega. Belitševil on magistrikraad õigusteaduses.