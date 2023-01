FOTOD JA VIDEO ⟩ Jäätunud Jägala juga püüab pilke

Jääkardin on ilus, aga ka ohtlik, mistõttu tasub joa juures olla ettevaatlik, sest ilusana tunduvad jäätükid võivad alla pudenedes olla äärmiselt ohtlikud.

Jägala juga on umbes kaheksa meetri kõrgune ja rohkem kui 50 meetri laiune. Tegemist on kõige kõrgema loodusliku joaga Eestis, kuivõrd Ida-Virumaal asuv Valaste juga ja teised Ontika paekalda joad on küll kõrgemad, ent asuvad kuivenduskraavide suudmetes.