VÄLKVIDEO ⟩ Kannik: venelased kardavad kõige rohkem ukrainlaste rünnakut Zaporižžja oblasti keskosas

Indrek Kannik rääkis, et Zaporižzja oblasti keskosas olev rindelõik on venelaste jaoks kõige haavatavam ja kõige ohtlikum.

«Kui ukrainlased tuleksid Melitopoli peale, see vahemaa on umbes 80 kilomeetrit, siis kogu Vene logistika lõunas lõigataks tõenäoliselt ära. Venemaal puuduksid korralikud varustusteed Dnipro idakaldale, varustusteed Krimmi oleksid ära lõigatud ja enamus sõjanduseksperte arvab, et Melitopoli vabastamise järel suudaksid ukrainlased üsna lühikese aja jooksul praktiliselt kogu Hersonil lõuna osa ja Zaporižžja oblasti need osad, mis on venelaste okupatsiooni all, vabastada mõne nädalaga kuni mõne kuuga.»

Kannik lausus, et see on asi, mida venelased praegusel hetkel kõige rohkem kardavad ja see on üks potensiaalne koht, kus ukrainlased oma järgmiseid suuremaid aktsioone planeerivad.