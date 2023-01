Üle 1000 perehüvitise saaja maksed viibivad

«Möödunud nädala lõpus teadsime, et 1000 perehüvitise saajat saab oma toetuse kätte reede jooksul ning 71 puhul peame teostama täiendavat kontrolli. Paraku on see osutunud oodatust keerulisemaks ja kahjuks ei ole raha inimesteni jõudnud,» möönis amet teadaandes.