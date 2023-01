«Andsin täna [eile – toim] Tartu linnapeale Urmas Klaasile ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu piirkonna esimehele Kadri Leetmaale teada, et astun Tartu abilinnapea kohalt tagasi,» kirjutas Kangilaski ühismeedias, lisades hiljem Tartu Postimehele, et esitab ka SDEst lahkumise avalduse. Tagasiastumise põhjusena nimetas Kangilaski usalduse puudumist tema ja Tartu sotsiaaldemokraatide meeskonna vahel. «See otsus on üks raskemaid, mida olen oma poliitilise karjääri jooksul pidanud tegema, ja seetõttu on see otsus ka kaua küpsenud,» tõdes Kangilaski.