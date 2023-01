Tänavune aasta kala on merisiig

«Merisiig väärib tähelepanu mitmel põhjusel. Esiteks on seda kala hakatud viimastel aastatel rohkem uurima ja tänu kalateadlastele saame temast aina rohkem teada. Teiseks on merisiiga hakatud kasvatama ja ta on meie toidulauale tagasi jõudnud,» ütles aasta kala valimise ellukutsuja, ajakirja Kalastaja vastutav väljaandja Hanno Kask.

Suurim Eestist püütud merisiig tabati 1969. aastal Väikesest väinast, see kala oli 63 sentimeetrit pikk ning ja kaalus 5,2 kilogrammi. Igapäevaselt saadakse kuni 800 grammi kaaluvaid isendeid. Siig oskab hästi seisevpüüniseid vältida, seetõttu on tema püügiks loodud eriliste nööride ja linaga võrgud. Spordikalana on merisiig au sisse tõusnud alles viimase paarikümne aasta sees, harrastuskalastajad püüavad teda lisaks võrkudele ja põhjaõngega. Et iga merisiig saaks oma elus vähemalt korra kudeda, kehtib tema püügil alammõõt 35 sentimeetrit.