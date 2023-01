Moldova tahab saada ETV+ näitamise õigust

ERRi juhatuse esimees Erik Roose kohtus mullu detsembris EBU peaassambleel Moldova rahvusringhäälingu juhiga. «Rääkisin talle meie kogemusest, et mis on muutunud pärast ETV+ loomist ja millised on tulemused. Mulle tundus, et mu jutt oli veenev,» muheles Roose.