REPSI KOHTUASI ⟩ Reps ei ilmunud taas kohtusse, istungitega jätkatakse märtsis

Mõne aja pärast kutsuti ajakirjanikud kohtusaali tagasi ning seal käis prokuratuuri ja kaitsjate vahel tuline vaidlus. Lapseootel Repsi kaitsjad esitasid kohtule taotluse, et terviseseisundi tõttu tuleks kohtuistungid edasi lükata. Riigiprokurör Denis Tšasovskih vaidles, et Reps võiks osaleda istungitel videosilla teel. Repsi kaitsjate sõnul pole aga endine minister selleks võimeline ning see oleks samuti tervist kahjustav.