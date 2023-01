VÄLKVIDEO ⟩ Tõnis Leht: sotsidel on kõige suurem risk parlamendist välja jääda

Tõnis Leht rääkis, et võimalus, et riigikogusse pääseb kuus erakonda, on väga napp.

«Kõige suuremad raskused näivad olevat sotsidel, kuna nad on selle viie protsendi reitingu läheda. Kui vaadata, kuidas sotsidel toetajad on varasemalt valimistel käitunud, siis nad on pigem olnud natuke passiivsemad, kui näiteks Isamaa puhul, kellel on samuti olnud künniselähedane toetus.»

Politoloogi hinnangul on sotsidel selgelt suurem risk riigikokku pääsemisega, kui nad ei suuda ennast sisemiselt koondada ja tuua maksimaalselt kõik oma tugevad häälemagnetid valimistel välja, kuni Ida-Virumaal Katri Raigini.