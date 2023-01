Reinsalu: peame jätkama Lukašenka režiimi isoleerimist

Reinsalu kinnitas, et Eesti jääb kindlalt toetama Valgevene opositsiooni demokraatiapüüdlusi ja kodanikuühiskonda, et riigis toimuvad inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumised ei jääks tähelepanuta.

«Rahvusvaheline kogukond peab jätkuvalt seisma selle eest, et kõik poliitvangid Valgevenes vabastataks tingimusteta ja viivitamatult ning repressioonide korraldajad võetaks vastutusele,» ütles välisminister.

Reinsalu lisas, et Euroopa Liidu tasandil peame jätkama Aljaksandr Lukašenka režiimi isoleerimist ja karmistama sanktsioone.

Selleks, et demokraatliku Valgevene hääl saaks kõlada rahvusvahelises areenil, korraldas Eesti ÜRO Peaassamblee veerel koos Valgevene opositsioonijuhi Svjatlana Tsihhanovskajaga mitu arutelu, mis tõi kokku eri riikide, mõttekodade ja ettevõtete esindajad.

Eesti tihendab koostööd Valgevene demokraatliku opositsiooniga, kelle peamine keskus on koondunud Vilniusse. «Mul on hea meel, et veebruaris lähetame Vilniusesse Valgevene demokraatlike jõududega suhtlemisele keskenduva erivolitustega diplomaadi,» ütles Reinsalu.