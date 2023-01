Suri Kaitseliidu endine ülem Kalle Istvan Eller

«Kalle Istvan Eller ehk lihtsalt Eller või Kalle, nagu me enamasti teda kutsusime, oli eeskujuks paljudele neile, kes 1990-ndate alguses riigikaitsesse tulid. Minule isiklikult on ta olnud läbi aegade inspiratsiooniks selles, et sõjapidamine on kunst, kus tuleb rakendada parimal moel teadmisi ja kogemusi, mis elu on mulle erinevates valdkondades pakkunud. Teda ja tema õpetust võiks võrrelda Jaapani samuraikultuurist tuntud looga, kuidas teemeister (see, kes valmistab teed) võitis kahevõitluses kogenud rändur-samuraid, sest tema teevalmistamise rituaalil põhinev kaitse oli lihtsalt niivõrd täiuslik, et vastane ei suutnud leida selles ainsatki viga,» ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.

«Elleri õpetused meile, kes me Kaitseliidu algusaegadel idealistlikult, kuid samas võhiklikult Eesti riigikaitset püüdsime luua, olid toona oma ajast sedavõrd ees, et tihti me taipame alles täna, et me oleme vaistlikult või siis läbi vere ja pisarate jõudnud samadele järeldustele mida tema jutustas meile 1990. aastal. Tihti on mind vallanud omamoodi äratundmisrõõm, et lahendused, mida riigikaitses leiame, on olnud Elleri poolt välja pakutud juba kolmkümmend aastat tagasi,» märkis Ühtegi.