Balti kaitseministrid Tallinnas: ootame NATO tippkohtumiselt uusi kaitseplaane ja soovime paremat õhutõrjet

«Suvine NATO Vilniuse tippkohtumine peab olema kohaks, kus uued Baltikumi kaitseplaanid heakskiidu saavad ja NATO kohalolu Balti riikide tugevneb veelgi. Balti riikide ühiseks sooviks oleks kaasata liitlased ka meie õhukaitse tugevdamisse. Oleme ise astunud vajalikud sammud, et meil oleks oma õhukaitse olemas, ent kuniks see on kohal, soovime leida lahenduse koostöös liitlastega. Lisaks liitlaste panusele peame ka ise eeskuju näitama, mistõttu on ühistegevus HIMARS-ite, keskmaa õhukaitse ja rivisõidukite hankel heaks näiteks, kuidas kasutada maksumaksja vahendeid efektiivsemalt tagamaks kogu regiooni suurem turvalisus,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.