Riigikokku jõudnud eelnõu tagab kohtusüsteemi tõhusa töö ka sõja ajal

«Kohtupidamine on õigusriigi tuumikfunktsioon, mis peab toimima ka tavapärasest erinevates tingimustes. Olukorras, kus õigusrikkumiste arv järsult kasvab, aga kohtute tööjõu ressurss on samas piiratum, pole võimalik kohtupidamist tavapäraste reeglite järgi korraldada. Selleks, et tagada inimeste põhiõigus õiguskaitsele ja ausale kohtupidamisele, oleme eelnõuga ette näinud mitmeid olulisi muudatusi erakorralise ja sõjaseisukorra aegseks kohtupidamiseks,» ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg. «Kriisideks valmisolek on tänase keerulise julgeolekuolukorra tõttu prioriteet kogu riigis. Eestile hetkel sõjalist ohtu pole, kuid kohtusüsteem peab olema ette valmistatud ka võimalikeks erakorralisteks oludeks.»