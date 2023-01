Läänemets esitas valitsusele kinnitamiseks jõuametite uued juhid

«Igasuguste liialdusteta saab öelda, et riigi seisukohast on tegu võtmetähtsusega ametitega, kus ühest küljest tuleb tagada igapäevane siseturvalisus, aga ka pikaajalisem strateegiline mõtlemine, näiteks elanikkonnakaitse valdkonnas,» kommenteeris Läänemets.

Uus politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev töötas seni PPA peadirektori asetäitjana piirivalve alal. Belitševil on rohkem kui 16-aastane avaliku sektori staaž. Eelkõige on tema ametikohad olnud seotud migratsioonivaldkonna ja piirivalvega. Piirivalve taust on tal nii Eestist kui ka rahvusvaheliselt tasandilt. Belitševil on magistrikraad õigusteaduses.

Päästeameti peadirektoriks kinnitas valitsus senise päästeameti Lõuna päästekeskuse juhi Margo Klaose, kellel on päästevaldkonnas pikk kogemus. Ta on töötanud ka riigikantseleis ning olnud sisekaitseakadeemia õppejõud. Klaosel on magistrikraad haldusjuhtimises ning ta jätkab õpinguid sotsioloogia doktoriõppes. Ta on cum laude lõpetanud ka Eesti Riigikaitse Akadeemia päästekolledži.

Kaitsepolitseiameti peadirektoriks kinnitatud Margo Palloson on pikaajalise kaitsepolitseiameti staažiga. Pallosonil on magistrikraad rahvusvahelistes suhetes ja Euroopa-Aasia uuringutes ning ta on lõpetanud sisekaitseakadeemias kohtueelse uurimise eriala.