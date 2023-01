FOTOD ⟩ Tallinna linnavärava meenevõti leiti Ukrainast

2021. aastal korraldas linnaarhiivi hoonete värvimist AS Norete, kus oli ametis ukrainlastest töömehi. «Nendega tutvust tehes selgus, et kaks maalrit osalesid 2014. aastal Ukraina-Vene sõjas vabatahtlike rindemeestena,» lisas Arjakas.

Kummaline kokkusattumuste rida

Rivne oblast asub Loode-Ukrainas, see piirneb põhja poolt Valgevenega ja selle suurus on 20 047 km², seega pisut vähem kui pool Eestit.

«Mõelgem korraks: kui suur või väike on meie maailm. Kui suur on tõenäosus, et Tallinnas töötanud mehed leiavad juhuslikult Ukraina põllult olmeprahi seast Tallinna suveniirvõtme? Milline on tõenäosus, et nad kohe teavad, kuhu, kellele ja kellega see võti sõjaseisukorras riigist ära saata, leiukohast enam kui tuhande kilomeetri kaugusele. Tõenäosusest lähtuvalt seda juhtuda ei saa, aga ometi juhtus,» lisas Arjakas.