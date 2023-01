Sel laupäeval on lastele loomaaeda taas sissepääs tasuta

«Loomaaeda tasub tulla juba hommikul – kell 9.30 algab laisklooma hommikusöök ja saab vaadata, millega eelmise aasta staarloomaks kujunenud laisik Tupsik maiustab. Keskpäevast kuni kella 14-ni näeb siseekspositsioonides eksootiliste loomade toitmisi ja kell 13 antakse hüljestele kala. Laste rõõmuks on hüljeste juures kohal ka tänavakohvik Kooker oma minipannkookidega,» ütles Loomaaia direktor Tiit Maran.

Abilinnapea Vladimir Sveti (KE) sõnul on mullu algatatud loomaia tasuta külastusvõimaluse loomine lastele ja noortele ennast igati õigustanud. «Praeguses majandusolukorras ja üha kasvava elukalliduse juures soovime toetada peresid, tagades lastele ja noortele võimaluse külastada loomaaeda tasuta. Algatus tõi loomaaeda palju uusi külastajaid. Jätkame sama tavaga ka uue aasta talvekuudel ning kevadel. Suvel muidugi jätkame tasuta sissepääsuga lastele lastekaitsepäeval ja loomaaia sünnipäeval,» ütles Svet.

Tänavuse talvehooaja tasuta külastuspäevad kõigile kuni 19-aastastele lastele ja noortele toimuvad iga kuu teisel laupäeval: 14. jaanuaril, 11. veebruaril, 11. märtsil ja 8. aprillil. Ent suvehooajal jätkub loomaaed ka tasuta sissepääsuga lastele lastekaitsepäeval ja loomaaia sünnipäeval. Külastuspäeval toimuvatel üritustel osalemine lisapiletit ei nõua. Eelkooliealistele lastele on loomaaia külastamine tasuta iga päev. Kõigile teistele külastajatele ja sündmusel osalejatele kehtivad loomaaia tavapärased külastuspiletite hinnad.

Loomaaed on avatud iga päev. Kuni veebruarini on sissepääs ja kassad avatud kell 9-15.30, laste loomaaed kell 10-17, siseekspositsioonid kell 10-16 ja loomaaed kell 9-17. Esmaspäeviti on siseekspositsioonid suletud.