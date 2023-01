Lastefond: Me ei saa öelda, et harvikhaiguste ravimid on kallid ja lükkame need inimesed kõrvale

Ottender-Paasma: Me ei saa lõpmatuseni öelda, et harvikhaiguste ravimid on nii kallid, et neid me ei rahasta ja need inimesed lükkame me põhimõtteliselt kõrvale. Me peame leidma, vähemalt minu nägemuses, mingisuguse lahenduse selleks, et ka neid inimesi aidata.

Nii lastefond kui ka vähiravifond on näidanud, et kui meil on kindel summa raha ja seda mõistlikult jaotada, siis mingisuguse tule suudame me ära kustutada. Oluline on lisada, et tohutut hirmu mul ka pole, sest arstide taotlused, mis fondi jõuavad, on väga vastutustundlikult läbi mõeldud. Ka meil on kokkulepe, et kui ravim ei toimi, siis selle rahastamine lõpetatakse.

Kuidas ikkagi neid eesmärke saavutada?

Ottender-Paasma: Kohtusime esmaspäeval minister Peep Petersoniga (SDE), kellel oli väga hea idee eraldada harvikhaiguste raviks kindel summa. Summa suurus on kõigile teada, näiteks 10 miljonit eurot. Idee oli ka see, et kui ravimite käibemaksu õnnestub vähendada, siis haigekassa ravimieelarves vabaneks raha, mida saaks harvikhaiguste raviks kasutada. Raha täpse kasutamise otsustaks ekspertgrupp. Samal põhimõttel töötavad ka heategevusfondid. Mitte nii, et kalleid ravimeid püüame me mitte üldse rahastada. Viimati rahastas lastefond Kevin-Sanderit, kelle puhul arstid olid väga konkreetsed: kui laps kahe kuu jooksul ravimit ei saa, siis ta jääb pimedaks, millele lisanduvad muud hädad kuni hääbumiseni. Me ei vaidlusta seda, et haigekassa peabki kaaluma ravimite sobivust, aga riigil tuleb leida võimalusi, kuidas see toimuks kiiremini.