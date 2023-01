Kindlustajate statistika järgi juhtus mullu rekordarv liiklusõnnetusi

Möödunud aasta kahjude kogusumma ületas 80 miljonit eurot, mis on samuti ajaloo suurim.

LKF-i juhi Mart Jesse sõnul on kindlustusjuhtumite arvu kasv tingitud suuresti lumerohkest talvest ja sõidukite jätkuvast lisandumisest teedele. «Kui autosid tuleb liiklusse pidevalt juurde, siis suureneb risk sattuda avariisse. Liiklusõnnetuste kasvu soodustas mullu kindlasti ka lumerohke talv nii eelmise aasta alguses kui lõpus, mille tõttu olid liiklusolud ohtlikud ja teed libedad,» ütles Jesse.

2022. aasta lõpuks kasvas kindlustatud sõidukite arv üle 850 tuhande, mida on 25 000 sõiduki võrra rohkem kui eelneval aastal.

Jesse hinnangul suurenes mullu kahjude kogusumma nii õnnetuste arvu kui inflatsiooni tõttu. «Sõidukite remont on inflatsiooni mõjul oluliselt kallinenud ja suurenenud on ka ravikulud, mis mõlemad mõjutavad kindlustusandjate kulusid. Kui lisaks sellele juhtub liiklusõnnetusi rohkem, siis paratamatult kandub see üle ka kindlustusmaksetesse,» selgitas Jesse.