Viimaste valimiste sahkerduskahtlusega poliitikud kulutavad kohtuuksi siiamaani

Ehkki riigikogu valimiste ajaloos leidub seikasid, kus tuntud poliitikuid on kahtlustatud omavahelises nihverdamises ja sellega häälte kunstlikus korjes, siis nn magusamad on just olnud kohalike omavalitsuste valimiste seigad, kui kohaliku häält on loodetud püüda kas spaapiletite või - mõnel juhul nagu kõlanud - kasvõi viinapudeliga. Eelmiste kohalike omavalitsuse valimiste järel alustas politsei võimalike valimisvabaduse rikkumiste uurimiseks kokku kolm kriminaalmenetlust.