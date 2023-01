Iga kord, kui on pingeline ja keeruline periood ja sees hakkab pead tõstma vana hea vinguimpulss, tuleb mul õnneks meelde, et mul on kuradima privileeg ja rõõm teha just seda tööd, mida ma ise olen valinud ja mis mulle väga korda läheb. Nii et – hästi!