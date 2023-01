LUUBI ALL ⟩ Valitsuse leebed sõjasõnumid vaatavad karmist ohust mööda

Asjatundjad ütlevad, et kui inimeste ohutaju on nõrk, siis pole nad valmis pingutama julgeoleku nimel ega ka valmistu selleks. Näiteks ei osaleta kaitseväe õppekogunemistel. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem kirjutas pärast mullusügisest õppust Okas, et õppusel osales 66 protsenti kutsututest. Heremi siht on, et osaleks vähemalt 80, sest viiendikul kordusõppusele tulijatest on tõesti mõjuvad põhjused. Aga kuhu vahepealne 14 protsenti jäi?