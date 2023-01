Eesti Metsloomaühingu teatel on jänesed, kährikud, metskitsed ja rebased üle kogu riigi linnade ja alevite tänavatel tavaliseks vaatepildiks muutunud. Nende metsloomaliikide arvukus linnades peegeldab täielikult Eesti üldpopulatsiooni seisundit. Näiteks rebased ja halljänesed on rohkem levinud Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres, sest nende arvukus on kogu riigis kasvanud.