Politsei tabas Tallinna sadamas sadu Soomes varastatud tööriistu

«Kogutud info põhjal oli alust kontrollida eile kell 15.30 ajal laevaga Eestisse saabunud kaht sõidukit. Kahe sõidukiga liikus kokku viis Rumeenia kodanikku, kes olid teineteisele tuttavad. Ühest sõidukist tuli välja sadu tööriistu, mille kohta on teada, et need on Soomes varastatud,» ütles Pedask.

«Kuritegevus ei tunne tänapäeval piire ning riikidevaheline koostöö on oluline, et võtta kurjategijatelt ära karistamatuse tunne. Meil on tihe infovahetus riikidega üle maailma ning eriti sage suhtlus lähinaabritega. Eesti külje all kuritegusid toime pannud inimestel ei maksa arvata, et neil on siit varastatud kraamiga mugav läbipääs. Meie tagahoovis pätti teha ei maksa.»