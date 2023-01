Riigikogu valimiste üks põhiteemasid on maksudebatt. Postimees küsis Keskerakonna volikogul riigikogu liikme Tõnis Mölderi käest, milliseid makse tuleks tõsta, et elu Eestis muutuks paremaks.

«Keskerakond on aastaid rääkinud sellest, et Eestis tuleks kehtestada astmeline tulumaks. Me räägime lihtsast kolmeastmelisest astmelise tulumaksu süsteemist,» kõneles Mölder.