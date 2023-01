JEKABPILSI ÜLEUJUTUS ⟩ Soomere: Riia ei ole ohus. Narva jõel on sarnane intsident praktiliselt võimatu

Laupäeva varahommikul kerkis Daugava veetase Jekabpilsi linna lähedal 8,86 meetrini üle vaatlusjaama nullpunkti, mille tõttu jäid suured piirkonnad linnas vee alla ja inimesi hakati evakueerima. Läti keskkonna-, geoloogia- ja meteoroloogiakeskus kuulutas Jēkabpilsi piirkonnas välja punase hoiatuse, mis tähendab, et suurel alal on suur tõenäosus märkimisväärseteks purustusteks ning inimeste elud võivad olla ohus.

Erinevalt Narva jõest ei ole Daugava jõel Peipsi ja Pihkva järve sugust puhvrit. Samas on Daugava Narva jõest kaks korda suurema vooluhulgaga ja arvestades veel Daugava ca tuhande kilomeetrist pikkust ning jõe tasasust – kogulangus on vaid 220 meetrit ja veevool on seega aeglane –, siis olidki kurjad eeldused Jekabpilsi tabanud katastroofiks täidetud.