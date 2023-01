Nõmme turu parklas võib esmaspäevast päeval parkida kuni üks tund

Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri ütles, et Nõmme turu parkimiskorraldusega polnud rahul ei kauplejad ega külastajad.

«Praegune parkimiskorraldus võimaldab turu parklas pikaajalist parkimist. Seda kasutavad aktiivselt kelgutajad, kergliiklejad ja piirkonna elanikud. Turu avamisaegade väliselt on see loomulikult lubatud, aga lahtiolekuaegadel on parkla mõeldud eelkõige turulistele,» rääkis Kuri.