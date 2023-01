GRAAFIK ⟩ Negatiivne rekord: nii vähe lapsi pole Eestis sündinud terve sajandi jooksul

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti eelmisel aastal Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 11 588 sündi – see tähendab, et mullu sündis 1550 last vähem kui aasta varem. See oli Eesti saja aasta kõige väiksema sündide arvuga aasta.