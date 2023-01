Parempoolsed said tuntud ettevõtjalt mammutannetuse

«Esimene emotsioon on tänu. Aitäh, et ta märkas, et Parempoolsed on erakond, mida on Eestile vaja – et ta väärtustab seda tööd, mida teeme ning hindab meie põhimõtteid. Teine emotsioon on kindlasti, et kui temasugune ettevõtja, kel on sotsiaalne närv paigas, toetab meid, siis ma loodan, et sellel on järgijaid,» kommenteeris Parempoolsete juht Lavly Perling Postimehele.