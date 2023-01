Tallinna linn ei nõustu rahvusooper Estonia juurdeehituse plaaniga

Rahvusooper Estonia soovib endiselt Tammsaare parki juurdeehitust ja Estonia peadirektori Ott Maateni sõnul tuleb selle tegevusega igal juhul edasi minna, kirjutas Tallinna linnavalitsuse väljaanne Pealinn. «Otsuse, kuhu tuleb Estonia teatri juurdeehitus, on võtnud vastu ju riigikogu,» lausus Maaten. «Kui me praegu hakkaksime hoopis uut maja tahtma, siis see oleks ka vastuolus riigikogu otsusega. Ja ma ei näe ka realistlikku võimalust maja ehitamiseks uude kohta. Meil puudub selleks kinnistu ja puudub raha. Need, kes praegu on juurdeehituse vastu, eelkõige muinsuskaitsjad, ei paku meile ei uut kohta ega raha. Aga juurdeehituseks on meil raha olemas, meil on selle kohta kultuurkapitali otsus.»

Riigi muinsuskaitseameti hinnangul ei ole nagunii võimalik rajada Tammsaare parki nii suurt juurdeehitust, nagu Estoniale vaja. Juurdeehitus muudab ameti hinnangul oluliselt mälestisena kaitse all oleva hoone välisilmet, sest selle rajamiseks tuleks praeguse maja fassaadi oluliselt lammutada. Lisaks tähendaks juurdeehitus maapinnas säilinud muldkindlustuste likvideerimist. Muinsuskaitseamet leiab, et juurdeehitis rikub Tallinna vanalinna ümbritseva ajaloolise rohealade terviklikkuse ja sulgeb ajaloolised vaated. Estonia teatri Pärnu mnt poolse fassaadi ees paiknev Uue turu ala on Eesti ajaloo seisukohalt oluline mälupaik ning viiendaks rikuks juurdeehitis looduskaitse all olevat Tammsaare parki.

Maateni sõnul loodab ta siiski jõuda muinsuskaitsega kokkuleppele. «Ehk õnnestub leida kõiki osapooli rahuldav kompromiss nii muinsuskaitsjate kui linnaga,» lausus ta.