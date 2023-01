Lõhmus Parempoolsete suurannetusest: ma annan aru, et esimesel katsel ei pruugi neil õnnestuda

«Nädalavahetusel lugesin uudiseid ja toimus päris palju parteikonverentse, kus üksteise järel öeldi välja, milliste lubaduste või mõtetega valimistele vastu minnakse. Ausalt öeldes kõlas sealt läbi suures osas kulutamine ja natukene hirmutamine. Keegi ei mõelnud selle peale, et kusagilt on selle rikkuse, mida investeerida, allikad - mis see keskkond on, kus see peaks tekkima,» kommenteeris Lõhmus Postimehele konteksti, mille najal ta suurannetuse teha otsustas.