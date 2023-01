Eesti Demograafia Assotsiatsiooni liige Toivo Mängel rääkis Postimehele, et sündimus on alati kõikunud ning lisaks tuleb arvestada, et ka sünnitajate vanus on kõrgem. Kui Nõukogude Liidus olid esmassünnitajad 19- ja 20-aastased, siis nüüd oleme jõudnud aega, kus esmassünnitajad on üle 25-aastased.