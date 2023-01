Zelenskõi sõnul võetakse Dnipro sõjakuriteo toimepanijad vastutusele

Riigipea märkis ühtlasi, et Vene raketi poolt purustatud maja rusud Dnipros on endiselt koristamisel.

Zelenskõi tänas kõiki, kes selles päästeoperatsioonis osalesid.

President märkis, et esmaspäevaõhtuse seisuga oli rusude alt päästetud 39 inimest, kelle seas kuus last. Viimastel andmetel sai rünnakus surma 40 inimest, kelle seas kolm last.

«Ukraina julgeolekuteenistus on juba asunud koguma teavet nende Vene sõjaväelaste kohta, kes selle õhulöögi ette valmistasid ja läbi viisid. Pole kahtlust, et kõik, kes on selles sõjakuriteos süüdi, tuvastatakse ja võetakse vastutusele,» rõhutas president.

Zelenskõi lisas, et kõnealune rünnak, nagu ka teised sarnased metsistunud rünnakud tsiviilisikute vastu, kuuluvad eelkõige Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsiooni alla.

«Ja me kasutame kõiki olemasolevaid võimalusi - nii riiklikke ja ka rahvusvahelisi -, et kõik Vene mõrtsukad, kes annavad ja täidavad korraldusi raketiterroriks meie rahva vastu, saaksid seadusliku ja teenitud karistuse. Ja et nad kannaksid oma karistust,» toonitas Zelenskõi.