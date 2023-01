Nagu nõiaväel: metsanduse arengukava liigub nüüd riigikokku nagu keravälk

«Leppisime kokku, et kuna suur töö on ministri poolt ära tehtud ja kuigi ei saa öelda, et kõik osapooled lõpuni rahul oleks, võtame eesmärgiks, et neljapäeval valitsus saadab selle riigikokku,» selgitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev pärast esmaspäevast koalitsiooninõukogu. «Plaan on, et teeks seda hommikul vara, et selle saaks neljapäeval riigikogule üle anda. Kui arengukava valitsuses tavapärasel ajal vastu võtta, saaks selle alles esmaspäeval riigikogule üle anda.»