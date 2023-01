Eesti saab Ukrainas uue suursaadiku

«Saadikud on reeglina lähetatud neljaks aastaks asukohariiki esindama. Kaimo Kuusel täitub sel suvel neljas aasta suursaadikuna Kiievis ning sellega lõpeb tema lähetus Ukrainas,» kinnitas välisministeeriumi pressiesindaja Taavi Audo Postimehele.

Postimehele on mitu allikat väitnud, et uueks suursaadikuks saab tõenäoliselt Annely Kolk, kes praegu on Ankaras, kus esindab suursaadikuna Eestit nii Türgis, Iraanis kui ka Aserbaidžaanis.